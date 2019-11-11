Страсбург, Франция, 11 ноября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции, сообщает Le Figaro.

(сс) Matpib Монтелимар

Согласно заявлению центрального бюро сейсмологической службы Франции в Страсбурге, сильное землетрясение магнитудой 5,4 произошло 11 ноября, около города Монтелимар в департаменте Дром.

Издание отмечает, землетрясение, эпицентр которого находится в 10 км от Монтелимара, ощущалось также в Лионе, Монпелье, Сент-Этьене, Гренобле, Авиньоне и Марселе.

В настоящее время неизвестно, привело ли землетрясение к каким-либо повреждением или травмам среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на западе Франции.