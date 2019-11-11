Дамаск, 11 ноября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по штаб-квартире ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло вечером 9 ноября 2019 года. В ходе удара применены четыре ракеты класса «воздух-земля». Об этомсообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Штаб-квартира террористов находилась в северной части провинции Алеппо, в 10 километрах от города Азаз, в окрестностях населённого пункта Кафра.

Наблюдатели с места сообщили, что база боевиков полностью разрушена. Тела на месте атаки не найдены. Возможно, террористы оказались погребены в подземном бункере.

Что интересно, город Азаз и прилегающие районы находятся под контролем протурецких группировок боевиков. Конечно же, непонятно, почему так называемые «спящие» ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно спокойно чувствуют себя в этой местности.

Ранее, в конце октября 2019 года, на подконтрольной протурецким боевикам территории — сирийском Идлибе — в ходе спецоперации вооружённых сил США был уничтожен бывший глава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.