В Уфе разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся
Уфа, 11 ноября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Уфе разыскивают водителя, который сбил пешехода переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Красный сигнал светофора
По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 9 ноября. 20-летний молодой человек переходил дорогу напротив дома № 105 по проспекту Октября. В это время его сбил водитель, который управлял автомашиной «Дэу Нексия» черного цвета. Водитель скрылся с места ДТП.
Молодой человек получил ушибы.
Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о данном происшествии обратиться в ближайшее отделение полиции.