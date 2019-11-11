Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройках Ростовской области составила 51,6 тыс. рублей, на вторичном рынке — 53,9 тыс. рублей. Такие данные ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на недвижимость

Согласно докладу, динамика изменения стоимости квартир на Дону по сравнению со вторым кварталом 2019 года «была неоднородной и маловолатильной». Цена на элитное жильё в новостройках в третьем квартале снизилась на 0,6%, на вторичном рынке — не изменилась. Снизились в цене квартиры улучшенной планировки в новостройках, на вторичном рынке стоимость аналога возросла.

При этом квартиры типовой планировки подорожали на 1,9% в новостройках и на 0,8% — на вторичном рынке.