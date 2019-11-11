Красноярск, 11 ноября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. За неделю с 4 по 10 ноября 2019 года подразделения пожарной охраны Красноярского края совершили 944 выезда, в том числе 258 вызовов были ложными. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в краевом главке МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Всего за этот период на тушение пожаров привлекались 1374 человека личного состава, использовалось 407 единиц техники. Спасён 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года единая дежурно-диспетчерская служба в ямальском городе Ноябрьск подверглась атаке телефонного хулигана. Он совершил 20 звонков по разным поводам.

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