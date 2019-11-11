Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Жительница Таганрога Ростовской области пожаловалась на состояние душевой в детском отделении инфекционной больницы. Критика в адрес руководства лечебного учреждения появилась в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

«Я всё понимаю — очень бедный город, бюджета на городские больницы тоже нет. Но простите, это детское отделение, к тому же инфекционное. Когда зашла в эту душевую — ужаснулась», — написала подписчица в соцсетях.

Интернет-пользователи, оценив фотоснимки автора, предположили, что в настоящее время в лечебном учреждении идёт ремонт.

ИА REGNUM отмечает, что жалобы на состояние лечебных учреждений и качество оказываемых медицинских услуг нередко поступают от донских пациентов.