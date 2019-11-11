Киев, 11 ноября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В октябре 2019 года средняя цена импортного газа для Украины составляла $199,5 долларов или 4988 грн за 1 тысячу кубометров топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Соответствующие данные обнародовало 11 ноября министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена на газ выросла сразу на 14,2% в сравнении с сентябрем, когда она составляла $174,6 за 1 тысячу кубометров. В гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем.

1 ноября стало известно, что «Нафтогаз Украины» повысил цену на газдля промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4−19,6% по сравнению с октябрем. После этого поднимутся цены и для населения страны.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за 10 месяцев 2019 года Украина импортировала 13,29 млрд кубометров газа, что на 4,15 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт газа осуществлялся преимущественно через Словакию, а также через Польшу и Венгрию.

В России заявляли, что в случае перехода на прямые поставки цена на газ снизится на 25% по сравнению с «реверсной».