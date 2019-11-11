Москва, 11 ноября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Суд перенёс заседание по делу Ивана Голунова в связи с затребованием стороной защиты у следствия дополнительных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

С соответствующим ходатайством выступил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Я бы сказал, что это достаточно удивительный знак для Басманного суда. И положительный. По крайней мере, суд не стал отмахиваться и хочет разобраться в этой ситуации», — сказал защитник журналистам после заседания.

Следующее заседание по делу Голунова было перенесено на 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, все материалы дела Голунова оказались засекречены.