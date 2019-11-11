Москва, 11 ноября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе) полностью завершено… давайте дождемся завершения. Даты по-прежнему нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее издание «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера Владимира Зеленского, сообщило, что встреча лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) может состояться 24 или 26 ноября.

По словам источников издания, если в указанные даты встречи не произойдет, то до конца 2019 года лидеры вряд ли смогут собраться, — и тогда надеяться на то, что встреча «когда-либо вообще состоится», не стоит.

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