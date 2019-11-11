Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка. Об этом 11 ноября заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Kremlin.ru Станислав Черчесов

«Мы играем дома, против сильного соперника. Главное — правильно подготовиться», — сказал Черчесов.

Он добавил, что не будет оценивать шансы на игру с Бельгией, потому что необходимо оценить собственные возможности.

Напомним, сборная России готовится в Сочи к заключительным матчам отбора Евро-2020. Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. После этого команда 19 ноября сыграет в выездном матче против Сан-Марино.