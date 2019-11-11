Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Доцента СПбГУ, историка наполеоновской эпохи Олега Соколова доставили в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, который изберет ему меру пресечения.

Елена Молчанова ИА REGNUM Соколов в Суде

Соколова под конвоем завели в зал заседаний суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

В суде и вокруг него собрались десятки журналистов — интерес к этому делу огромен.

Напомним, что защита собирается просить суд о домашнем аресте, а следствие, как ожидается, будет настаивать на помещении Соколова под стражу в СИЗО.

Елена Молчанова ИА REGNUM Соколов в Суде

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По данным следствия, доцент застрелил свою ученицу в квартире на набережной Мойки, затем расчленил ее тело и по частям топил в реке. Во время этого процесса он упал в воду, откуда был извлечен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».