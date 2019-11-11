Вашингтон, 11 ноября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Американский исследовательский центр RAND недавно опубликовалдоклад под названием «Тенденции развития Вооруженных сил России. Обзор бюджетов и возможностей».

Армия США

Авторы доклада пришли к выводу, что российское правительство и военные за последние 15 лет успешно укрепили возможности Вооруженных сил РФ для отдельного набора сценариев потенциальных конфликтов. Особо отмечено оснащение войск передовыми средствами ПВО и оснащение наземных сил дальнобойными системами огневого поражения.

В докладе говорится, что российские военные также повысили свой общий уровень готовности, который позволяет быстро сконцентрировать значительные наземные силы и спроецировать противовоздушные и противоморские возможности вокруг границ России. Это даёт стране «значительный наступательный потенциал против граничащих государств, особенно других бывших советских республик».

Эксперт Института информационных войн Владимир Васильев так прокомментировал доклад корпорации RAND:

«Аналитики RAND вынуждены признать, что российское военно-политическое руководство сумело обеспечить обороноспособность страны на уровне, обеспечивающем суверенитет государства. Кроме того, данная задача решена именно на принципе разумной достаточности, при уровне военных расходов, соответствующих экономическому потенциалу России».

По словам Васильева, аналитики RAND также пришли к выводу, что российские возможности улучшились до такой степени, что гипотетический удар России по Прибалтике или другим союзникам США по НАТО создаст серьёзную проблему для Североатлантического альянса.

Владимир Васильев добавил: «Дауншифтинг США в военной сфере продолжается. В докладе RAND констатируется деградация военных возможностей США и их союзников на Европейском театре военных действий. По мнению американских аналитиков, это связано с тем, что вооружённые силы США длительное время были переориентированы на борьбу с повстанцами в Афганистане, Африке, на Ближнем Востоке и на ответ новым вызовам, поставленным Китаем».

Эксперт также приходит к выводу, что вооружённые силы США в определённой степени утратили свои способности противостоять таким сильным противникам, как Россия.