Варшава, 11 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. ПрофессорЗбигнев Левицкий, американист из Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, пояснил в эфире «Польского радио», что безвизовый режим для граждан Польши, введённый в США с 11 ноября 2019 года, не означает возможность свободного въезда.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Во всём, что сейчас говорят о безвизовом режиме, закрадывается недоразумение. Отмена виз не означает свободный въезд. Это не зона Шенгена. Это просто перекладывание ответственности и передача полномочий решения чиновнику в аэропорту. Этот чиновник раньше также имел право отказать во въезде, но тогда он руководствовался визой, которая была в паспорте», — заявил профессор.

По мнению профессора Левицкого, «поводов для радости нет», поскольку в ближайшее время можно ожидать того же, что случилось после предоставления безвизового режима в США для граждан Чехии. Тогда американские власти массово разворачивали людей прямо в аэропорту.

Правда, речь тогда шла в основном о цыганах с чешским гражданством, стремившихся попасть в США после того, как визы были отменены. Но, как пояснил гость «Польского радио», чиновники в американских аэропортах строго отслеживают критерии, определяющие въезжающего как туриста, и отказывают во въезде в случаях, если это вызывает сомнение.