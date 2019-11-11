Киев, 11 ноября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Юристы-международники вообще не понимают, как можно делать такие заявления, как фракция «Голос» в Верховной раде, предложившая власти в Киеве выйти из Минских соглашений по Донбассу и «заморозить» конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Об этом журналистам заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 ноября.

Арахамия заявил, что выход по инициативе Украины из Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации.

«Я не знаю, есть ли в этой стране кто-то, кто заинтересован в отмене санкций в отношении России», — удивился соратник Зеленского.

Вместе с тем любопытно, что Арахамия не стал жестко критиковать «Голос» за идею такого рода, заявил, что скорее «удивлен».

"Голос» я очень уважаю, я уважаю их компетенции… наверное, Вакарчук действительно переживает и обеспокоен дальнейшей стратегией «нормандского формата» и именно поэтому предлагает остановиться».

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат «Голоса» Сергей Рахманин заявил, чтовариант «замораживания» конфликта в Донбассе считается «страшным, стыдным», таким, о котором не говорят вслух, но тем не менее — он имеет право на жизнь. После этого фракция выступила с официальным заявлением о том, что Киев должен отказаться от Минских соглашений. Эксперты предлагают рассматривать эту инициативу как коллективную заявку фракции «Голоса» на немедленную мобилизацию в армию и отправку на передовую.