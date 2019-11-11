Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 11 ноября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выросло до трех число лесных пожаров. К тушению привлечены в настоящее время 136 человек, задействовано 23 единицы техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по республике.

skeeze Огонь в лесу

К двум пожарам в Зеленчукском и Урупском районах, о которых сообщалось утром 11 ноября, добавился еще пожар в Карачаевском районе.

Все возгорания произошли, как отметили в ведомстве, в труднодоступной скалистой местности. На отдельных участках угол склонов составляет 70 — 90 градусов. При этом работы по устранению огня осложняются камнепадами.

Площадь возгорания в Зеленчукском районе увеличилась с двух до 10 гектаров. В Тебердинском ущелье огонь распространился на площади около 0,3 га. В Бескесском участковом лесничестве пожар тушат на территории около 1 га. По данным ведомства, угрозы ближайшим населенным пунктам нет.