Брюссель, 11 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО прокомментировал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Свое несогласие с французским лидером он высказал журналистам перед тем, как принять участие в переговорах глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я не согласен. Нам нужна НАТО, она — гарант нашей безопасности», — сказал глава словацкого дипломатического ведомства.

Он также напомнил о пятой статье Устава Североатлантического альянса, в которой говорится о коллективной обороне военного блока.

Как передавало ИА REGNUM, слова Макрона о НАТО начали критиковать в ряде европейских стран. Делались заявления о том, что данный военный блок необходим для защиты от угроз. Между тем само утверждение о «смерти мозга» не опровергали.