* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Владикавказ, 11 ноября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Выходец из Северной Осетии попал под подозрение в финансировании террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Против него возбуждено уголовное дело за пересылку денежных средств в Сирию, сообщила 11 ноября пресс-служба регионального управления ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Как установлено в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по СКФО, подозреваемый пересылал деньги через расчетную систему «Хавала» одному из членов террористической группировки, находившихся в Сирии.

В настоящее время устанавливается вся цепочка и возможные другие участники преступной схемы финансирования боевиков.

Читайте также: В Дагестане задержаны финансисты исламистской группировки

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября СКР сообщил о задержании двух жительниц Дагестана, которые организовали канал поставки денежных средств членам международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В общей сложности они переслали боевикам около 10 млн рублей.