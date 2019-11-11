Ферзиково, Калужская область, 11 ноября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В деревне Кольцово Ферзиковского района Калужской области состоялась церемония открытия станции водоочистки. В настоящее время в муниципалитете построено шесть станций обезжелезивания. Производительность каждого из объектов — 120 кубометров воды в сутки, что полностью обеспечивает сельских жителей. К станциям подведены новые сети, соединяющие объекты с магистралями населенных пунктов. Все объекты построены в рамках программы «Чистая вода», сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в государственном предприятии «Калугаоблводоканал».

Фото ГП «Калугаоблводоканал» На станции водоочистки

В дома жителей деревень Новая Деревня, Ястребовка, Новосёл, Богданино, Кольцово и Аристово уже поступает чистая питьевая вода, соответствующая санитарным нормам. Процесс очистки воды на станциях происходит без использования химических реагентов. При интенсивном перемешивании воды с кислородом воздуха происходит окисление железа, которое затем задерживается в фильтрах, наполненных специальной загрузкой. После этого фильтры промываются, осадок удаляется. По данным центральной аналитической лаборатории водоканала, вода после очистки соответствует требованиям и нормам СанПиН.

На территории Ферзиковского района новые коммуникации также проложены в деревни Сашкино и Авчурино. К Сашкино вода доставляется от новой станции в Новоселе, а в Авчурино — от новой артезианской скважины.