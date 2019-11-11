Москва, 11 ноября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. При строительстве космодрома «Восточный» было похищено 11 млрд рублей, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Космодром «Восточный»

«Установлено, что (при строительстве космодрома) было похищено 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей», — сказал Песков.

По его словам, всего в общем объеме на строительство «Восточного» выделен 91 млрд рублей, из них освоено — 66 млрд рублей. Из 19 объектов не завершено строительство пяти, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 11 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что на строительстве космодрома «Восточный» продолжается воровство.

«Несмотря на возбуждение десятков уголовных дел, на космодроме «Восточный» так и воруют», — возмутился российский лидер.

Напомним, строительство второй очереди космодрома «Восточный» предполагает возведение универсальной стартовой площадки «Ангара», с которой в том числе будет возможно запускать сверхтяжёлые ракеты «Ангара-5». Работы были там начаты летом 2019 года. Первую подобную площадку построили на космодроме «Плесецк» в Архангельской области в 2015 году.

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