Москва, 11 ноября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Ни подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, ни его окружение не запрашивали у России политического убежища. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище», — сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль не контактировал ни с самим Моралесом, ни с его окружением.

Напомним, ранее МИД РФ призвал найти конституционный выход из политического кризиса в Боливии и напомнил политическим силам страны о здравомыслии и ответственности.