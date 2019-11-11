Москва, 11 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подала в арбитражный суд против Европейского союза из-за несоответствия поправок к газовой директиве, сообщает 11 ноября РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража… против ЕС на основании договора к Энергетической хартии», — говорится в документе.

По мнению компании-оператора, Евросоюз нарушил свои обязательства, приняв «дискриминационные поправки» к директиве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Совет министров стран — членов Европейского союза одобрил поправки к газовой директиве ЕС. Поправки позволяют Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе проекта «Северный поток — 2».

Согласно внесенным поправкам, теперь действующие в союзе правила будут распространяться на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, что даст Брюсселю больше возможностей контролировать морские участки газопроводов.

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