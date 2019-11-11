Аккра, 11 ноября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Республика Гана стала шестнадцатой страной в мире, отозвавшей признание независимости края Косово. Соответствующее уведомление доставлено в Сербию, говорится в опубликованном 11 ноября сообщении сербского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Власти Ганы отметили, что решение 2012 года о признании Косово, в одностороннем порядке объявившем о независимости от Сербии, было преждевременным. Сербия и Гана договорились об отзыве признания Косово еще в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года признавать Косово передумала Тоголезская Республика. Ранее это сделали еще 14 стран, в том числе Барбадос, Папуа — Новая Гвинея, Бурунди, Суринам.

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