Москва, 11 ноября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Госдума на этой неделе планирует обсудить поправки, позволяющие братьям и сестрам учиться в одной школе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученики в классе

«Вы знаете, что были обращения, когда один ребенок учится, второй не может попасть в эту школу, поправки на этой неделе мы рассмотрим», — сказал Неверов.

Поправки вносятся в закон «Об образовании».