Москва, 11 ноября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Рост цен на автомобили — это тренд общемировой. После начала торговой войны между США и Китаем и введения пошлин комплектующие для автомобилей стали дороже по всему миру. Россия не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский, комментируя повышение стоимости автомобилей.

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«Падение спроса напрямую связано со снижением реальных доходов населения. Автомобиль из средства передвижения превращается в предмет роскоши, и не думаю, что данная ситуация скоро изменится. Рост цен на автомобили продолжится.

Можно выделить две основные причины. Во-первых, это рост цен на сырье, а во-вторых, курсовая стоимость рубля, которая в 2020 году, скорее всего, будет дешевле, чем в этом.

Любые ограничения в условиях рыночной экономики — это очень плохо. В условиях ограничения рынок не сможет установить баланс спроса/предложения, что создаст поле для неконкурентной борьбы. Нужно дать рынку самому стабилизировать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов заявил, что из-за снижения доходов граждан РФ и роста стоимости новых автомобилей машина превращается в предмет роскоши.

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