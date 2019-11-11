Кемерово, 11 ноября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Кемеровская область начинает подготовку к празднованию Нового года. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, в Кузбассе утверждена единая концепция для оформления — #ВНовыйгодвместе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

В областной столице улицы и здания будут оформлены под слоганом «Кемерово — территория праздника». В городе будет размещено около 98 баннеров, украшены гирляндами 600 деревьев и установлены более 150 аэродинамических и осемь световых фигур. А на площади Советов будет установлена новая главная светодинамическая новогодняя ель и залит каток. Здесь же построят ледовый городок. Всего в районах Кемерова откроются 11 ледовых городков.

В столице Кузбасса запланированы более 10 тыс. концертно-развлекательных познавательных, спортивных и других новогодних мероприятий. Так, например, уже 14 ноября на бульваре Строителей кемеровчане будут встречать Деда Мороза. А с 20 декабря по субботам будут проходить мастер — классы по фигурному катанию. В ночь на 1 января пройдёт традиционный праздничный концерт.

Новокузнецк украсят под единым слоганом «Новокузнецк — территория счастья». Здесь будут установлены 66 новогодних сооружений.

Традиционно в Кемеровской области пройдёт акция «Рождество для всех и каждого».