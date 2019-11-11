Оклахома-сити, США, 11 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:119.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Деннис Шрёдер, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 17 очков после 10 матчей.

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