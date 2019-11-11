Калуга, 11 ноября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Калужской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют реализовать проект «Стена Памяти» для увековечения фронтовиков, вернувшихся с войны и восстанавливавших народное хозяйство страны. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации ГТРК «Калуга».

Gtrk-kaluga.ru Спикер областного парламента Виктор Бабурин

Создать проект «Стена Памяти» предложил спикер областного парламента Виктор Бабурин.

«В некоторых муниципальных образованиях он уже реализуется. Есть сельские поселения, где своих земляков увековечили. Прекрасно реализуется проект в Козельске, — подчеркнул Виктор Бабурин.

Своё предложение секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Виктор Бабурин огласил в Калуге в рамках XXXIII отчётной областной конференции, на которой партийцы подвели итоги деятельности за 2019 год.