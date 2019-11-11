Москва, 11 ноября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Глобальный нефтяной рынок сменил фокус внимания с торговых войн между США и Китаем на Ближний Восток, поскольку подготовка к IPO Saudi Aramco и заседание стран ОПЕК в начале следующего месяца на данный момент является ключевым ориентиром для многих крупных инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия сообщила о датах подписки на первичное размещение акций для двух типов инвесторов: индивидуальные смогут это сделать с 17 до 28 ноября, а институциональные до 4 декабря. Саудовская Аравия готовится к IPO Saudi Aramco, делая все возможное, чтобы повысить оценку компании.

Но крупные банки по-прежнему не готовы оценить капитализацию компании в $2 трлн, что ставит диапазон оценки компании намного ниже этой цифры, которые хочет наследный принц Мухаммед бен Салман.

Банк Америки, например, оценивает, что компания может стоить от 1,2 до $2,3 трлн, что, честно говоря, довольно неплохо при текущих нефтяных котировках.

Важно также понимать, что цифра в $2 трлн, скорее всего, связана с будущими высокими ценами на нефть, которые закладывает Саудовская Аравия в своих расчетах.

С другой стороны, атака дронов на НПЗ Абкайк создала геополитические риски для деятельности компании, показав, что значительная часть активов страны может быть практически внезапно выбита подобным инцидентом, а это, безусловно, учитывается при оценке компании.

Именно по этой причине оценка в $1,5 трлн для крупнейшей нефтяной компании в мире являются более разумной при учете всех внешних факторов влияния.

Цены на нефть без особых стимулов роста могут скорректироваться до $61,80 для марки Brent, а нефть WTI скорректируется до $56 за баррель», — полагает эксперт.

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