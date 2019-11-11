Москва, 11 ноября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность передачи ряда вузов в ведение профильных министерств. Об этом он заявил сегодня, 11 ноября, на очередном совещании с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Глава государства напомнил, что именно правительство РФ ранее выступило с инициативой передать основные высшие учебные заведения в ведение Министерства образования и науки.

«Если есть идея раздать вузы по отраслям, то такое решение можно принять, но предварительно нужно согласовать с правительством РФ», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что тотальное разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат не имеет смысла.

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