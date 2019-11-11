Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Защита историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося следствию в убийстве своей аспирантки, будет настаивать на заключении его под домашний арест. Об этом журналистам в понедельник, 11 ноября, сообщил адвокат Александр Почуев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов

Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного института 63-летний Олег Соколов оказался фигурантом громкого убийства 24-летней девушки, состоявшей с ним в близких отношениях. По версии следствия, мужчина застрелил девушку, а затем расчленил тело жертвы и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга приступит к избранию меры пресечения. Как сообщает Александр Почуев, следствие будет добиваться избрания для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО, так как Соколов не может находиться на свободе, считают в СКР.

«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметил он.

Напомним, сразу после задержания 9 ноября с останками убитой девушки Соколов был помещен под охраной в больницу с диагнозом «переохлаждение». Тем временем в Петербург для опознания прибыли родственники погибшей, которая была родом из Краснодарского края и с отличием закончила СПбГУ.