Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В полном составе тренируется сборная России по футболу перед матчами с командами Бельгии и Сан-Марино. Сбор команды проходит в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

Всего к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 готовятся 25 футболистов. Вместо получивших травмы полузащитников Дениса Черышева («Валенсия») и Дмитрия Баринова («Локомотив») в команду были вызваны Александр Ерохин («Зенит») и Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Напомним, матч против сборной Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. После этого российская команда отправится на выездную игру с Сан-Марино, которая пройдёт 19 ноября.

Сборная России гарантировала себе выход на Евро — 2020 за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми туров российская команда набрала 21 очко в группе I и идёт на втором месте. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее идут сборные Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).