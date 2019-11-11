Москва, 11 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Предложение первого вице-премьер-министра РФ Антона Силуанова дать регионам РФ право распространить на своих территориях специальный налоговый режим для самозанятых может, с одной стороны, привести к пополнению бюджета РФ, а с другой — к ликвидации малых хозяйствующих форм и росту безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя соответствующую инициативу Силуанова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неблагодарные

«Налоговые органы РФ в последнее время уделяют особое внимание самозанятым гражданам, — сказал Комолов. — Предлагается всё более ужесточать налоговый контроль над этой частью населения. Аргументируется это тем, что эти люди пользуются общественными услугами, которые создаются в том числе и за счёт бюджета, но не платят налоги так, как другие граждане. При этом, с одной стороны, наше правительство утверждает, что не может изменить налоговую систему части шкалы подходного налога, а все предложения ввести прогрессивную шкалу НДФЛ отметаются. У правительства, мол, не хватит инструментов для того, чтобы осуществлять налоговый надзор, и этот налог невозможно будет собрать. При этом правительство, не моргнув глазом, утверждает, что собрать налог с миллионов людей, находящихся в серой зоне, ему будет намного проще. Тут оно проблемы не видит».

При этом Комолов констатировал, что людей с теневой занятостью привлечь к уплате налогов намного сложнее, но правительство рассчитывает перенести бремя налоговой нагрузки с плеч богатой части общества на плечи тех, кто пытается сам как-то организовать своё трудоустройство. Кроме того, экономист отметил, что государство жёстко себя ведёт в отношении малых хозяйствующих субъектов, но в то же время очень мягко обращается с крупными компаниями. Что касается самозанятых и малого бизнеса, то, как сказал Комолов, правительство пытается свалить на них всю заботу об их трудоустройстве, но использует эту часть экономики как один из источников наполнения бюджета.

Напомним, как сообщалось ранее, первый вице-премьер-министр РФ, министр финансов Антон Силуанов предложил с 2020 года дать регионам России право вводить у себя специальный налоговый режим для самозанятых.