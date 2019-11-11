Антон Силуанов рискует спровоцировать в РФ резкий рост безработицы?
Москва, 11 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Предложение первого вице-премьер-министра РФ Антона Силуанова дать регионам РФ право распространить на своих территориях специальный налоговый режим для самозанятых может, с одной стороны, привести к пополнению бюджета РФ, а с другой — к ликвидации малых хозяйствующих форм и росту безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя соответствующую инициативу Силуанова.
При этом Комолов констатировал, что людей с теневой занятостью привлечь к уплате налогов намного сложнее, но правительство рассчитывает перенести бремя налоговой нагрузки с плеч богатой части общества на плечи тех, кто пытается сам как-то организовать своё трудоустройство. Кроме того, экономист отметил, что государство жёстко себя ведёт в отношении малых хозяйствующих субъектов, но в то же время очень мягко обращается с крупными компаниями. Что касается самозанятых и малого бизнеса, то, как сказал Комолов, правительство пытается свалить на них всю заботу об их трудоустройстве, но использует эту часть экономики как один из источников наполнения бюджета.
Напомним, как сообщалось ранее, первый вице-премьер-министр РФ, министр финансов Антон Силуанов предложил с 2020 года дать регионам России право вводить у себя специальный налоговый режим для самозанятых.