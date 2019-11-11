В России сложно и дорого вырастить даже одного ребёнка — мнение
Симферополь, 11 ноября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России зависит от ряда экономических факторов. Главный из них — слишком сложно и дорого вырастить даже одного ребенка, поэтому семьи стараются заводить как можно меньше детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил писатель и публицист Константин Щемелинин.
Чтобы повернуть снижение рождаемости вспять, необходимо создание экономической основы для семьи, которая должна идти от кардинального изменения системы образования. Кроме того, «система нынешнего российского образования транжирит деньги родителей», обучая отвлечённым, не востребованным на рынке труда специальностям. Если к 18 годам не менее 90% молодых людей будут иметь профессию, которая поможет им зарабатывать, тогда их сознание раньше повзрослеет, они раньше смогут создать экономическую основу для семьи, полагает эксперт.