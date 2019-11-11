Саратов, 11 ноября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Государство проводит большую работу по поддержке демографии, однако применяемые меры нужно расширить, усилить и ввести все сразу, не растягивая по времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил секретарь Союза журналистов России, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

По его мнению, кризис демографии — это не только недостаток материального положения семьи, но изменения в психологии европейцев, к которым относятся и граждане России.

«Это, прежде всего, эгоизм, карьеризм, желание жить ни от кого не зависимо. Это и повышение возрастной планки инфантилизма. Порой даже в 30 лет люди ведут себя как подростки. И это проблема идеологической составляющей государства. Нужно повышать престиж матери, развивать пропаганду демографии, материнства», — уверен депутат.

Рогожин отметил, что государство проводит большую демографическую политику через нацпроекты, но этих мер явно недостаточно.

«Помимо материнского капитала, необходимо повысить детские пособия, размера которых явно не хватает. К примеру, существует явная диспропорция: за приёмного ребенка опекуну платят в разы больше, чем родителям за родного. Это несправедливо. Нужно увеличение ясельных мест, да и простых мест в детсадах не хватает. Нужно предоставлять не только ипотечные кредиты по минимальной ставке, равной инфляции — 4%, но и льготные потребительские кредиты, необходимые для закрытия текущих нужд. Нужно многодетным семьям гарантировать рабочие места. Бесплатно переобучать родителей, в т.ч. и по высшему образованию. Может быть, даже ввести какие-то приоритеты по продвижению по карьерной лестнице для многодетных родителей, если нынешняя молодежь так зациклена на карьеру», — пояснил собеседник.

Он считает, что подобных мер еще можно привести немало.

«Государство здесь недорабатывает: вводит меры поддержки многодетных семей постепенно, растягивая на годы, тогда как нужно вводить сразу весь комплекс. Для этого есть и финансовые, и административные механизмы влияния. Воли не хватает», — сказал Рогожин.