Ярославль, 11 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области внесла представление главе администрации района с требованием принять в муниципальную собственность мост на автомобильной дороге «село Лахость — деревня Рохмала» через реку Камиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Мост через реку Камиха

Сообщение об опасном мосте через реку поступило в прокуратуру из ГИБДД. Дорога находится в муниципальной собственности, а мост через нее — нет. Впрочем, мостом это сооружение назвать довольно трудно.

«По данным ГИБДД на мосту имеются проломы настила, отсутствуют ограждения, что создает угрозу безопасности дорожному движению. Указанный объект на балансе муниципальных образований не состоит, сведения о его строительстве отсутствуют», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура потребовала зарегистрировать право собственности на мост, после чего на его реконструкцию можно будет выделить деньги из бюджета.