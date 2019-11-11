Москва, 11 ноября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Примитивной пропагандой без весомых аргументов назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о «Северном потоке — 2». Об этом российский политик написал 10 ноября на странице в соцсети Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

Приобретение газа у России польский премьер-министр назвал оплатой «российского оружия». Глава парламентской комиссии в ответ на это указал, что перевооружение российской армии уже прошло и это было сделано без «Северного потока — 2».

«Но у Варшавы нет весомых аргументов против проекта. Одна ахинея», — написал Пушков.

Напомним, 10 ноября в интервью The Financial Times Моравецкий заявил, что расстроен поддержкой нового газопровода со стороны ключевых членов Евросоюза.

Стоит также отметить, что Польша покупает российский газ наряду с другими странами ЕС. В планах Варшавы отказаться от поставок из России только после 2022 года.