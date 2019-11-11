Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Ростовский государственный университет путей сообщения потратит на охрану зданий около 29 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаётИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Указанная сумма будет выплачена победителю конкурса за услуги, оказанные в течение двух лет — с 2020 года по 2021 год. В качестве источника финансирования указано: «Субсидии федерального бюджета».

ИА REGNUM ранее сообщало, что охрана зданий правительства Ростовской области обойдётся в 21,6 млн рублей. Круглосуточная защита объекта должна быть обеспечена в течение 2020 года.