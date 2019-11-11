Шестой месяц лета – в Крыму побит абсолютный максимум температур
Симферополь, 11 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Симферополе 10 ноября был побит абсолютный температурный максимум, который составил 27,1 градуса тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Крымском гидрометцентре.
Иван Шилов ИА REGNUM
Симферополь
«Это абсолютный максимум температур для Симферополя — 27,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 — 24,1 градуса», — уточнили крымские синоптики.
По словам специалистов, до середины ноября похолодания на полуострове не ожидается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму отопительный сезон начали раньше срока в середине октября по просьбам родителей школьников и детсадовцев.