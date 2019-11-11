Кемерово, 11 ноября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Кемерове на уборку улиц сегодня, 11 ноября, вышли 138 единиц спецтехники, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«Основные задачи дорожных предприятий — предупреждение и ликвидация гололёда», — уточнили в мэрии города.

За прошедшие выходные, с 9 по 10 ноября, на городские дороги было высыпано более 1 тыс. тонн песка и соли.

Отметим, что по данным синоптиков, погода в Кузбассе на этой неделе будет неустойчивая — ожидаются снег, метели, ветер до 17 метров в секунду, гололёд и мороз до — 22 градусов Цельсия.