Екатеринбург, 11 ноября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга пока не будет настаивать на повышении ставок налога на недвижимость физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Вопрос о новых ставках не будет выноситься на ближайшее заседание гордумы, уточнили в мэрии.

«В непростое время муниципалитет идёт навстречу горожанам и предпринимателям», — написали в пресс-службе.

В горадминистрации добавили, что проводили консультации по вопросу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, после чего и приняли соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума отклонила принятие новых ставок по налогу на имущество физлиц. Депутатов возмутили высокие ставки на жильё кадастровой стоимостью от 6 млн рублей.