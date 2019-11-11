Калуга, 11 ноября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил сегодня, 11 ноября, жителей региона с днём победного окончания Великого стояния на реке Угре.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

«Поздравляю вас с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре, — говорится в обращении губернатора, распространенном пресс-службой правительства Калужской области. — Благодаря этому событию Русь освободилась от ордынского ига, обрела независимость, родилось централизованное государство с первым государем — Иваном III. То, что произошло в ноябре 1480 года, — во многом предопределило не только политическую и культурную судьбу России, но и Европы. И случилось это на Калужской земле».

«Мы как потомки защитников угорских берегов должны не только сохранять память о великом прошлом нашей страны, но и чувствовать личную ответственность за будущее Отечества, вносить посильный вклад в развитие и процветание Калужской области, — отметил Анатолий Артамонов. — Желаю всем землякам крепкого здоровья, бодрости духа и новых достижений во славу Родины».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года правительство Калужской области выступило с инициативой сделать 11 ноября — День окончания Великого стояния на Угре — общероссийской памятной датой. В поддержку инициативы высказались главы половины регионов РФ, Российская академия наук, Росархив, министерства культуры, обороны и другие ведомства, однако руководство Татарстана выступило резко против. В связи с этим рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную думу РФ депутатом от Калужской области Геннадием Скляром «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», перенесено с осенней сессии на более позднее время.