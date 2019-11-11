Калужский губернатор поздравил жителей региона с окончанием стояния на Угре
Калуга, 11 ноября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил сегодня, 11 ноября, жителей региона с днём победного окончания Великого стояния на реке Угре.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года правительство Калужской области выступило с инициативой сделать 11 ноября — День окончания Великого стояния на Угре — общероссийской памятной датой. В поддержку инициативы высказались главы половины регионов РФ, Российская академия наук, Росархив, министерства культуры, обороны и другие ведомства, однако руководство Татарстана выступило резко против. В связи с этим рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную думу РФ депутатом от Калужской области Геннадием Скляром «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», перенесено с осенней сессии на более позднее время.