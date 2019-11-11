Москва, 11 ноября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Об этом он заявил сегодня, 11 ноября, на очередном совещании с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин уточнил, что нужно подготовить «чёткие и внятные предложения» по расширению участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации нацпроектов.

«Уточните и представьте, какие для этого необходимы нормативно-правовые и организационные решения», — попросил президент членов правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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