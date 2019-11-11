Омск, 11 ноября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Минздрав Омской области подвёл итоги встреч с коллегами из Казахстана, состоявшихся в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в правительстве Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

Уточняется, что конференции и дискуссии на темы сотрудничества двух стран в сфере медицины прошли на базе шести медучреждений. В частности, в онкологическом диспансере состоялась дискуссия на тему «Онкологические проблемы объединяют медиков Российской Федерации и Республики Казахстан». По словам главного врача Павлодарского областного онкологического центра (Казахстан) Кабдрахмана Сактаганова, его впечатлили диагностические возможности омского онкологического диспансера.

«После экскурсии по разным отделениям некоторые моменты мы взяли на заметку и планируем внедрить у себя», — подчеркнул он.

Кроме того, в рамках форума в Омске в Клиническом медико-хирургическом центре состоялся круглый стол, посвящённый профилактике остеопороза. В Западно-Сибирском медицинском центре на круглом столе обсудили вопросы взаимодействия в лечении пациентов с заболеваниями печени. В МСЧ-9 и БСМП-1 прошли показательные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября состоялся XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В том числе в рамках форума в столице Омской области прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Читайте также: Российско-казахстанский форум: Путин и Токаев в Омске — трансляция