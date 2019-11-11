Москва, 11 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил, что на строительстве космодрома «Восточный» продолжается воровство. Об этом он заявил сегодня, 11 ноября, на очередном совещании с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин отметил, что порядок при строительстве «Восточного пока» до сих пор не удалось навести.

«Несмотря на возбуждение десятков уголовных дел, на космодроме «Восточный» так и воруют», — возмутился глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого стартового комплекса космодрома «Восточный» завершено в апреле 2016 года. В настоящее время на космодроме продолжается строительство объектов второй очереди.

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