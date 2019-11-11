Москва, 11 ноября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В Госдуме предложили сделать бесплатной сотовую связь для льготных категорий граждан.

Monoar Сотовый телефон

«Сотовая связь имеет огромную социальную значимость. Часто это единственный шанс на спасение, единственная связь с миром. Повышение цен на нее недопустимо! Скажу больше — для льготников сотовую связь давно пора сделать бесплатной!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналитики предсказали рост стоимости мобильной связи. В частности, аналитики, опрошенные «Известями», прогнозируют рост стоимости услуг на 20−25%.