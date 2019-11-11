Москва, 11 ноября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Уровень неравенства в России — это проблема, имеющая далеко не только экономическое измерение, и если в ближайшее время эта проблема не будет ликвидирована, все может закончиться гибелью страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 11 ноября, комментируя высказывания министра экономического развития Максима Орешкина.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Ранее Орешкин заявил, что, несмотря на принимаемые правительством меры (повышение минимального уровня оплаты труда, повышение зарплат бюджетникам, поддержка многодетных семей), уровень неравенства в России остаётся высоким (хотя и не растёт, в отличие от ряда других развитых стран). Это является проблемой для экономического развития страны, отметил министр.

«О высоком уровне неравенства, существующем в нашей стране, всем хорошо и давно известно. Это неравенство социальное, экономическое, политическое, культурное. Российский социум поделен пропастями в доходах, в возможностях предпринимательства, в перспективах быть избранным в представительные органы власти или сделать успешную карьеру в качестве госчиновника… В возможностях купить билет в театр, наконец. Купить-то могут все, но для одних его цена составляет одну сотую, если не пятисотую, ежемесячных доходов, а для других — одну десятую, если не одну пятую.

Проблема, однако, глубже. Неравенство губит стану и народ в целом. Ломает мировоззрение. Подрывает патриотизм, национальное самосознание.

Недавно один коллега мне написал: «Молодёжь и люди моего возраста не видят никакого смысла в противостоянии с Западом в том числе и потому, что большая часть кремлёвских пропагандистов отдыхает не в Крыму и получают зарплаты, позволяющие им прекрасно жить и в условиях санкций — контрсанкций (ведущие пропагандисты у нас получают, некоторые, по 7 миллионов в месяц). И кричат с ТВ, как нам надо бороться с Западом».

А ведь копни поглубже в любой из областей, важных для умственного и культурного здоровья народа, и увидишь такую же картину: те, кто искренне предан Отечеству, с трудом сводят концы с концами; те, кто «отбывает номер» или откровенно работает на продвижение идейных и антикультурных установок современного Запада, вполне материально обеспечены.

Вот перед каким выбором стоит сегодня молодежь в России.

Нормальных людей всегда процентов 10—15 будет, но сегодня этого мало. Если то кричащее неравенство, которое мы наблюдаем в России, не будет ликвидировано в ближайшее время, страна погибнет», — отметил Михаил Демурин.