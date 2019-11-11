Белоусово, Калужская область, 11 ноября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В городе Белоусово Калужской области в пяти метрах от действующей заправочной станции местные власти и областные чиновники торжественно открыли детскую школу искусств, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации издания «Неделя Обнинска».

karel291 Белоусово

Детское учебное заведение разместили в бывшем двухэтажном административном здании компании «Ринг Петролиум», которое ранее принадлежало одноименной бензоколонке — в бывшем едином комплексе помещений вместе с кафе, обслуживающем АЗС. Кроме того, на занятия детям приходится добираться вдоль небезопасной дороги, по которой автомобилисты срезают путь с интенсивной федеральной трассы, чтобы заехать в город. И хотя здесь имеется узкий тротуар, но напрочь отсутствует освещение, что по вечерам создаёт для детей и их родителей массу неудобств.

Местные СМИ считают, что за помещение городские власти сильно переплатили. Родителям воспитанников школы не нравится соседство заправки, но пока их обращения в прокуратуру, Ростехнадзор, МЧС и Следственный комитет остаются без внимания.