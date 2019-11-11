Кигали, 11 ноября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Лидер руандийской оппозиции Виктуар Ингабире 9 ноября официально объявила о создании новой политической партии, передает Daily Monitor Uganda.

Victoire Ingabire Umuhoza Виктуар Ингабире

«Я объявляю о создании новой оппозиционной партии», — сказала Ингабире в интервью информационному агентству AFP, заявив, что она будет называться Dalfa Umurunzi («Развитие и свобода для всех»).

По данным журналистов, партия FDU-Inkingi, которую Ингабире основала в изгнании в 2016 году и председателем которой она являлась, была запрещена правительством президента страны Поля Кагаме.

«Это поможет мне продолжить миссию, начатую мной в партии FDU-Inkingi», — добавила она.

Напомним, что оппозиционерка была заключена в тюрьму в прошлом году за то, что она регулярно обвиняла Кагаме в игнорировании «свободы слова, подавлении оппозиции и пренебрежении интересов бедных».

«Политическое пространство в этой стране очень ограничено, но мы готовы выполнить все юридические требования для регистрации и вести свою деятельность в соответствии с законом», — подчеркнула Ингабире.

Напомним, что за последние несколько лет многочисленные члены FDU-Inkingi исчезали или были убиты при загадочных обстоятельствах. Партия обвиняет правительство в жестоком подавлении инакомыслия.

Хотя Руанда по конституции является многопартийной страной, фактической оппозиции здесь практически нет, и большинство разрешенных партий поддерживают правящий «Патриотический фронт Руанды» (ПФР), сообщают журналисты.