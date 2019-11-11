Ташкент, 11 ноября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В рамках проекта «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи города Ташкента» 150 реанимобилей скорой медицинской помощи марки «Ford» получит столица Узбекистана до конца года, сообщает Минздрав республики.

Pixabay.com Скорая помощь

Стоимость техники составляет 11,9 миллион долларов, реанимобили оснащены современными информационно-коммуникационными технологиями и медицинским оборудованием.

В частности, в салонах данных автомобилей скорой медицинской помощи установлены современные камеры наблюдения, что создаст обеспечение медработников «скорой помощи» с дистанции (из call-центра) необходимыми консультациями и соответствующими рекомендациями врачей для оказания помощи тяжело больным.

Также сообщается, что совместно с компанией «Huawei» реализуется проект стоимостью 155 миллионов долларов по оснащению современными ИКТ call-центров службы скорой медицинской помощи всех регионов страны и обновление существующего транспортного автопарка скорой медицинской помощи.

«С налаживанием работы современных сall-центров будет устранен ряд проблем. В данное время завершается работа по текущему ремонту сall-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, к концу подошла также работа по установке современных информационно-коммуникационных технологий, доставленных компанией «Henan Costar Group». А также в тестовом режиме внедряется автоматизированная система управления службы скорой медицинской службы, в данное время начинается обучение работников, которые будут использовать эту систему. Начиная с 1 декабря нынешнего года система полностью будет запущена в городе Ташкенте», говорится в сообщении.