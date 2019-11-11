Анахайм, США, 11 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

Nhl.com На матче Эдмонтон Ойлерз и Анахайм Дакс

В составе «Эдмонтона» героем матча стал нападающий Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик. Кроме того, дубль на счету форварда Райан Ньюджент-Хопкинса, ещё один гол забил Зак Кассиан.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились форварды РИкард Ракелль и Макс Джонс.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 26 очков после 19 матчей. «Анахайм» идёт на 20-м месте с 19 очками после 18 игр.

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